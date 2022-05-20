الموافقة على مشروعات جديدة لرصف الطرق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وافق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، على تنفيذ مشروعات جديدة في مجال رصف الطرق، وإقامة ثلاثة حدائق عامة، وتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بالحدائق وعدد من الشوارع.

جاء ذلك خلال لقاء بوجواري، أمس الخميس، مع روؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي، بحضور وكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات، ومدير إدارة شؤون المحلات بالبلدية، لبحث المشروعات الجاري تنفيذها وتنفيذ مشروعات جديدة.

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وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تنفيذ خطوط مياه للمنازل التي تُعاني من ضعف وصول المياه إليها. فيما أكد رؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي على عملهم على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ هذه المشروعات.