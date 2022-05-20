«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على غالب مناطق البلاد، اليوم الجمعة، مع تكاثر للسحب الليلة ويوم الغد على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، اليوم، على بعض المناطق خاصة الساحلية، تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 28 و32 على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا ابتداء من يوم الأحد على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا الليلة ويوم الغد.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة على المناطق الساحلية، وبين 28 و31 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة، ولا تتجاوز 30 درجة على الجفرة والحمادة، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.