شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: اشتباكات ومحادثات ومبادرات.. ماذا بعد؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الخميس، الضوء على الأزمة السياسية المعقدة، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، في ظل محادثات لا تزال جارية في القاهرة بشأن المسار الدستوري، بالتزامن مع تداول معلومات بشأن مبادرات جديدة، لا يستبعد المراقبون أن ترسم طريقا للخروج من المأزق عبر بديل حكومي للدبيبة وباشاغا.

الأزمة السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود تجددت مع تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، حاول دخول طرابلس لمباشرة مهامه، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات لا يزال متمسكًا بإجرائها، رغم انعدام أي مؤشرات تقود إلى هذا الإجراء.

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قناة الوسط «wtv» نقلت عن مصادر قولها إن لجنة (5+%) سوفت تجتمع في جنيف، بالتزامن مع اجتماعات في جنيف لشخصيات سياسية وأمنية، فهل تعمق هذه الجولات الأزمة أم تخلق حوارًا وطنيا شاملاً بشخصيات جديدة ترسم خارطة سياسية مختلفة؟.. هذا ما يطرحه البرنامج على محللين ومهتمين بالشأن السياسي استضافتهم الحلقة وهم: أبوبكر القطراني، رئيس حزب التفاؤل وقيادي سابق بالتكتل الاتحادي الفدرالي، وأشرف الثلثي، الناطق الرسمي السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورمضان تويجر، قانوني وباحث سياسي.