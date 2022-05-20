ضبط 30 كيلو كوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، ضبط 30 كيلوغراما من مخدر الكوكايين خلال حملة تفتيشية داخل محطة الكهرباء الخمس.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس، عثروا خلال جولات تفتيشية داخل محطة الكهرباء الخمس، على كمية من المخدرات نوع كوكايين مخبأة داخل حقيبة خلف أسوار المحطة، تقدر بحوالي 30 كيلوغراما.

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وأضافت أنه جرى التواصل مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات، وبدورهم قاموا بإخطار النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإعدامها بقسم البحث الجنائي الخمس بحضور وكيل النيابة وأعضاء شرطة حماية الطاقة الكهربائية الخمس.

وفي سياق آخر، عُقد اليوم الخميس اجتماع بين رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالوزارة اللواء عادل عبدالعزيز، ونائبه العميد إبراهيم الزطريني، ومعاون رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس المقدم محمود القمبري.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر جهاز مكافحة المخدرات التعاون والتنسيق الأمني بين الجهاز وفرع الدعم المركزي في ضبط المطلوبين وتبادل المعلومات ودعم الجهاز ومساندته، بما يسهم في تعزيز الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

مضبوطات ضمن شحنة المخدرات المضبوطة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

شحنة المخدرات المضبوطة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

شحنة المخدرات المضبوطة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)