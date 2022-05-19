شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الخميس، عددا من الأخبار التي تهم المواطن الليبي، كما ناقشت ملفات اقتصادية محلية ودولية.

وتناول البرنامج إعلان مصرف ليبيا المركزي عن بادرة حول نشر وإفصاح البيانات المالية، وتنظيم النقابات الأساسية لشركة الخطوط الجوية الليبية وقفة احتجاجية للمطالبة بتوحيد الشركة ومعرفة معايير اختيار مجلس إدارتها.

- حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

- «الاقتصاد»: خطة عمل لحلحلة العراقيل أمام توريد المواشي

ويجد المشاهد عددًا من الأخبار المحلية، من بينها وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، وإعلان صندوق التضامن الاجتماعي صرف رواتب يونيو ويوليو قبل عيد الأضحى للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وناقش البرنامج ملفات اقتصادية، من بينها احتضان مدينة بنغازي الأسبوع المقبل ملتقى ليبيا مصريا لإعادة الإعمار، وهو أول معرض مصري لإعادة الإعمار، وفق الهيئة العربية للتصنيع في مصر.

