أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية للمضي نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حثت الدول الأوروبية جميع الأطراف الليبية على «التصرف بمسؤولية والدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدما» نحو الانتخابات، مجددة التأكيد على أنه «لا يوجد بديل عن الحل السياسي» في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس، بالاتفاق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدى ليبيا، حول الوضع في البلاد، وذلك بعد يومين من اشتباكات قصيرة شهدتها العاصمة طرابلس بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا صباح الثلاثاء الماضي.

وأعربت البعثات الأوروبية لدى ليبيا في البيان عن شعورها «بقلق بالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس». داعية «إلى التهدئة»، مؤكدة على «أن العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها».

لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

وذكّرت البعثات الأوروبية في البيان جميع الأطراف الليبية الفاعلة «بأهمية حماية المدنيين»، وحثتهم «على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار». مجددة التأكيد على أنه «لا يوجد بديل عن الحل السياسي».

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كما حثت البعثات الأوروبية في البيان «جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدما» نحو الانتخابات، مؤكدة في هذا الإطار، دعمها «المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة».

مسار ناجع يضم تنظيم الانتخابات في ليبيا

وأعادت البعثات الأوروبية في بيانها المشترك «التأكيد على ضرورة وجود مسار ناجع يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في كامل أنحاء ليبيا» وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي وسعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعية المؤسسات الليبية».

وقالت البعثات الدبلوماسية الأوروبية في البيان «إن تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم جديرة بأن يتم احترامها» في إشارة إلى 2.8 مليون مواطن سجلوا رسميا للمشاركة في العملية الانتخابية.

الحفاظ على المؤسسات والتوزيع العادل للموارد والخدمات في كامل ليبيا

كما أكدت البعثات الأوروبية في ختام بيانها «على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية واستقلاليتها ووحدتها حتى لا تصير محركا للصراع ولتكون في خدمة جميع الليبيين». مشددة «على الحاجة إلى الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد والخدمات العامة في كامل البلاد لفائدة كل الشعب الليبي».

وأثارت الاشتباكات التي جرت صباح الثلاثاء في العاصمة طرابلس، ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.