الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الشفافية في الإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، التقدم المنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والإنفاق العام، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن الاجتماع عُقد في تونس عبر الفيديو بمشاركة إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي.

- «المركزي» يعلن إصدار بيانات الإيراد والإنفاق في هيئة جديدة حرصا على «الشفافية»

- الكبير يطلع نورلاند على خطوات زيادة الشفافية في الإنفاق العام

وأضاف أن اللقاء استعرض تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، ونتائج اللقاء الذي عُقد يوم أمس بمقر المصرف، بحضور مؤسسات الدولة المعنية كافة، والذي تناول توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.

وفي 10 مايو، تحدث مصرف ليبيا المركزي عن إصدار بياناته الشهرية بالإيراد والإنفاق العام «في هيئته الجديدة» تحقيقا للشفافية.

وفي 13 مايو عقد اجتماع مماثل بين الصديق الكبير وريتشارد نورلاند، على خطوات المصرف لزيادة الشفافية في الإنفاق العام

جانب من اجتماع الكبير ونورلاند في تونس (صفحة مصرف ليبيا المركزي على فيسبوك)