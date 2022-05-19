داخل العدد 339: مخاوف من فجر طرابلس.. وتحديات تواجه المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر العدد 339 من جريدة «الوسط»، اليوم الخميس، وفي صدر صفحته الأولى قصة ترصد مستجدات المشهد السياسي الليبي في ظل صراع مشتعل على السلطة. القصة جاءت بعنوان رئيسي يقول «فجر الثلاثاء يعيد مخاوف الانزلاق نحو الحل المسلح».

وتضم الصفحة الثالثة تقريرين يرصدان مستقبل ليبيا السياسي؛ أحدهما جاء بعنوان «تقرير أميركي: تحديات صعبة تواجه استراتيجية واشنطن لاستقرار ليبيا».

تحديات المصالحة الشاملة في ليبيا

أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير موسع حول العقبات التي تواجه المصالحة الليبية الشاملة وجاء بعنوان «خطوات لدمج مبادراتها في مشروع واحد.. تحديات تواجه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

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7 ملايين نسمة سكان ليبيا

وتتصدر الصفحة الخامسة إحصائية لمنصة رقمية أميركية، تحصي عدد سكان ليبيا ومستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا، وجاءت بعناوين منها«6.4 مليون من سكان ليبيا يستخدمون السوشيال ميديا».

بعد تحريض إسرائيل.. إيران تنتظر الرد الأميركي

وفي الشؤون العربية والدولية نقرأ في صدر الصفحة السادسة متابعة لتطورات العلاقات الأميركية الإيرانية وعقبات توقيع الاتفاق النووي، بعد التحريض الإسرائيلي الجديد ضد طهران، وجاءت بعنوان «إيران تنتظر الرد الأميركي».

وفي الصفحة السابعة نطالع تقريرا حول ذكرى قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة وجاء بعنوان «74 عاما.. النزيف مستمر مآسي النكبة.. تركة أحزانها تتناقلها أجيال الفلسطينيين».

مستقبل الغاز والدينار الليبي

وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «3 شروط تجعل ليبيا بديلا مناسبا لتوفير الغاز الروسي». ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عن مستقبل العملة الليبية جاء تحت عنوان «سيناريوهان لتوحيد سعر صرف الدينار».

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انطلاق موسم جز صوف الأغنام

ومن الاقتصاد إلى شؤون البلديات ونقرأ في الصفحة الثانية عشرة أخبارا متنوعة وموضوعات منها جولة ميدانية أجرتها الوسط في مركز سبها الطبي، وكذلك انطلاق موسم جز صوف الأغنام في سرت.

محطات في مسيرة زعيم الكوميديا

ومن البلديات إلى صفحة الثقافة والفن وفيها نطالع موضوعا عن محاضرة القاها المصور الليبي محمد كرازة وجاءت بعنوان «سيرة القرية والكاميرا والصحافة». كما نقرأ تقريرا عن زعيم الكوميديا عادل إمام وبلوغه عامه الثاني والثمانين.

جاساما فعلها وأطاح بأحلام الزعيم الليبي

ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة متابعة موسعة لخروج الأهلي طرابلس من المربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء بعنوان «جاساما يطيح بأحلام الزعيم في الكونفدرالية.. الأهلي طرابلس يفوز على أورلاندو في الإياب.. والحكم الزامبي يتغاضى عن ركلتي جزاء».

كما نقرأ في الصفحة الخامسة عشرة تصريحات للمدرب الفرنسي للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، وجاءت بعنوان «مارتينيز: أفضل المقاتلين داخل الملعب.. والفوز في مباراتي بوتسوانا وغينيا مجرد أمنية».

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