Atwasat

أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 04:40 مساء
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام
أبوجناح يوقعد على العقد بين وزارة الصحة وممثل الشركة المتعاقدة لتشغيل مستشفى غات العام. (وزارة الصحة)
alwasat radio

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية، عقدا لتشغيل مستشفى غات العام جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه بموجب هذا العقد المبرم ستتولى الشركة المتعاقدة مع الوزارة تشغيل مستشفى غات العام لتقديم كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العامة، وتشغيل جميع الأقسام والوحدات.

- مستشفى غات العام يتسلم شحنة طبية مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي
- وزير الصحة يبحث توفير احتياجات مستشفى غات من العناصر الطبية

كما ستتولى الشركة تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستشفى لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية، لتنظيم العمل بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى، وتقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل، وبأسرع وقت، وتنظيم البرامج العلاجية الملائمة لكل حالة، وتسهيل عمل الطبيب من خلال التسجيل الطبي لحالة المريض، مما يسهل متابعة تطور حالة المريض الصحية، ويضمن دقة وسرعة الأداء.

وقالت وزارة الصحة إن توقيع هذا العقد يهدف إلى توفير جميع الخدمات الطبية لأهالي منطقة غات على مدى 24 ساعة، نظرا لما يعانيه مستشفى غات العام من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي دعا المواطنين إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن خدمات طبية لائقة.

أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في ...
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب إيطاليا
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب ...
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
تعليق الدراسة في جامعة مصراتة بسبب اعتصام الموظفين والمعيدين
تعليق الدراسة في جامعة مصراتة بسبب اعتصام الموظفين والمعيدين...
معاينة موقع مركز العزل الصحي ببني وليد استعدادا لإنشاء مستشفى عسكري
معاينة موقع مركز العزل الصحي ببني وليد استعدادا لإنشاء ......
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات ......
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول ......
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط