Atwasat

«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 04:10 مساء
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة
جانب من إلقاء عمداء بلديات طرابلس بيان تأكيد تأييدهم لحكومة الدبيبة، 19 مايو 2022. (صورة من فيديو)
alwasat radio

نفى عمداء بلديات طرابلس الكبرى في بيان مصور، اليوم الخميس، صحة ما ذكره الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، بشأن التنسيق معهم، وصدور بيان ترحيب منهم لدخول حكومة باشاغا العاصمة.

وقال عمداء سوق الجمعة، وطرابلس المركز، وعين زارة، وحي الأندلس، إنهم يعملون تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضافوا: «نحن على تنسيق تام مع وزارة الحكم المحلي، وليس هناك تواصل مع عثمان عبدالجليل أو من يمثله»، مشيرين إلى تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد تصريحات عبدالجليل.

- الناطق باسم «حكومة باشاغا»: نسقنا مع الكيانات والبلديات قبل دخولنا طرابلس
- بلدية طرابلس المركز تعلن حصيلة الإصابات والأضرار جراء اشتباكات العاصمة
- باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد

وفي وقت سابق، قال عبدالجليل إن دخول طرابلس «لم يكن متسرعا»، مشيرا إلى أنه جرى «التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات». وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث» السعودية، أن «رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي».

وأشار إلى أن الحكومة المكلفة تواصل عملها من مدينة سرت، وتدعم إجراء الانتخابات، متابعا: «الحكومة ستعمل المستحيل من أجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدده القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في ...
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب إيطاليا
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب ...
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
تعليق الدراسة في جامعة مصراتة بسبب اعتصام الموظفين والمعيدين
تعليق الدراسة في جامعة مصراتة بسبب اعتصام الموظفين والمعيدين...
معاينة موقع مركز العزل الصحي ببني وليد استعدادا لإنشاء مستشفى عسكري
معاينة موقع مركز العزل الصحي ببني وليد استعدادا لإنشاء ......
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات العام
أبوجناح يوقع مع شركة محلية متخصصة عقدا لتشغيل مستشفى غات ......
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة
«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول ......
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط