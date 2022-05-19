«بلديات طرابلس» تؤكد ولاءها لحكومة الدبيبة: لم نؤيد دخول باشاغا للعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى عمداء بلديات طرابلس الكبرى في بيان مصور، اليوم الخميس، صحة ما ذكره الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، بشأن التنسيق معهم، وصدور بيان ترحيب منهم لدخول حكومة باشاغا العاصمة.

وقال عمداء سوق الجمعة، وطرابلس المركز، وعين زارة، وحي الأندلس، إنهم يعملون تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضافوا: «نحن على تنسيق تام مع وزارة الحكم المحلي، وليس هناك تواصل مع عثمان عبدالجليل أو من يمثله»، مشيرين إلى تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد تصريحات عبدالجليل.

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وفي وقت سابق، قال عبدالجليل إن دخول طرابلس «لم يكن متسرعا»، مشيرا إلى أنه جرى «التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات». وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث» السعودية، أن «رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي».

وأشار إلى أن الحكومة المكلفة تواصل عملها من مدينة سرت، وتدعم إجراء الانتخابات، متابعا: «الحكومة ستعمل المستحيل من أجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدده القانون».