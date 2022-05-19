Atwasat

قرار جزائري بفتح معبر الدبداب - غدامس أمام حركة التجارة فقط

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 19 مايو 2022, 12:46 مساء
قرار جزائري بفتح معبر الدبداب - غدامس أمام حركة التجارة فقط
المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي في زيارة لمعبر «الدبداب» الحدودي مع ليبيا، 13 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
alwasat radio

قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.

وتلقت وزارة الداخلية الجزائرية مراسلة هذا الأسبوع من رئيس الحكومة، أيمن بن عبدالرحمن، تبلغها باقتصار الترخيص على فتح المعابر الحدودية مع كل من ليبيا وتونس على الأغراض التجارية، في مقابل استمرار غلق الحدود أمام حركة المسافرين مع البلدين وذلك بأمر من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وفق ما أكدت مصادر مسؤولة في تصريح، اليوم الخميس، إلى «بوابة الوسط».

وأوضحت المراسلة أن فتح المعابر الحدودية جاء لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين وتسهيل عمليات تنقل البضائع الجزائرية التي تجرى بالعملة الصعبة مع الدول المجاورة، فيما يستثنى من القرار دولتا مالي والنيجر اللتان يجرى التعامل معهما عبر نظام المقايضة.

إعادة فتح معبر الدبداب البري
ويتعلق أمر المعابر خصوصًا بإعادة فتح منفذ الدبداب البري الذي يبعد 20 كيلومترًا من مدينة غدامس، وهو من أهم ثلاثة منافذ برية يعود غلقها إلى مايو 2014 بفعل تصاعد المعارك داخل ليبيا.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكا مصدرون لوزارة التجارة الجزائرية من صعوبات يتعرضون لها عند تصدير بضائعهم إلى السوق الليبية في ظل استمرار غلق الحدود البرية، حيث يضطرون إلى إفراغ حمولة السلع في الجانب التونسي وإعادة تعبئتها في شاحنات قبل نقلها مجددًا إلى ليبيا.

- الجزائر تعلن فتح معبر الدبداب-غدامس خلال أيام
- الجزائر تدشن ميناء بريا لبعث الحركة التجارية مع ليبيا
- الجمارك الجزائرية تؤكد استكمال الاستعدادات لتصدير السلع برا إلى ليبيا

لكن أكثر المتضررين سكان المناطق المجاورة بين جانت الجزائرية وغدامس وغات لما لتلك المنافذ من أهمية بالغة تتعلق أساسًا بالتجارة البينية والروابط الأسرية بفعل رفض فتح المنفذ البري، رغم أن منطقة غدامس تعد من المناطق التي شهدت استقرارًا أمنيًا في ليبيا.

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري المتوقع
وتتوقع وزارة التجارة الجزائرية أن تصل المبادلات التجارية بعد فتح المعبر إلى 3 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار حاليًا، منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.

ولا يختلف الأمر عن تونس التي يستمر غلق الحدود البرية أمام حركة تنقل المسافرين منذ تفشي جائحة «كورونا» في مارس 2020، في حين يقتصر القرار استثنائيًا لفتح المعابر الحدودية البرية للجزائريين المقيمين بتونس وللتونسيين المقيمين في الجزائر.

ومع أن إغلاق الجزائر جميع حدودها البرية والجوية والبحرية، جرى تبريره وقتها بأنه إجراء احترازي لمنع تفشي الوباء منذ 2020، إلا أن متابعون شككوا في وجود أسباب أخرى رد عليها الرئيس تبون خلال آخر زيارة له لتونس بأن «غلق الحدود الشرقية ليس قرارًا سياسيًا أو أمنيًا وإنما صحي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة لمتابعيه

بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا في قلب محادثات غوتيريس مع دي مايو وتشاووش أوغلو
ليبيا في قلب محادثات غوتيريس مع دي مايو وتشاووش أوغلو
صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور (صور)
صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور (صور)
قرار جزائري بفتح معبر الدبداب - غدامس أمام حركة التجارة فقط
قرار جزائري بفتح معبر الدبداب - غدامس أمام حركة التجارة فقط
فرنسا «قلقة» من تأثير التطورات في ليبيا وتشاد على أمن الساحل
فرنسا «قلقة» من تأثير التطورات في ليبيا وتشاد على أمن الساحل
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم ......
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب إيطاليا
مداهمة «وكر للمهاجرين» بالمنطقة الغربية قبل توجههم إلى جنوب ......
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة في صالح ليبيا
مخاوف من استياء شعبي لارتفاع فاتورة الغذاء.. وأسعار الطاقة ......
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات
السايح يبحث مع سفير الجزائر مقترحات دعم إنجاز الانتخابات...
فرنسا «قلقة» من تأثير التطورات في ليبيا وتشاد على أمن الساحل
فرنسا «قلقة» من تأثير التطورات في ليبيا وتشاد على أمن الساحل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط