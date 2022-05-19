صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مباشرة أعمال صيانة خمس دوائر لنقل الطاقة الكهربائية تضررت جراء الاشتباكات التي جرت، مساء السبت الماضي، بالمنطقة المحاذية لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

ونفذت أعمال الصيانة إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة وبدأت يوم الإثنين، وشملت صيانة دائرة طرابلس السراج «220 ك.ف»، ودائرة غرب طرابلس الزاوية «400 ك.ف»، وفق بيان صادر، الخمس، عن الشركة العامة للكهرباء.

وأشار البيان إلى العمل حاليًا على صيانة دائرة غرب طرابلس الزاوية «220 ك.ف».

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اشتباكات جنزور وتأثيرها على الشبكة

وشهدت منطقة جنزور، مساء السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» وكتيبة «55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، على ما أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط»، لافتة إلى سقوط قذائف عشوائية في الأحياء المأهولة المحيطة بمنطقة الاشتباكات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، إن تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي «قد يتأخر من ثلاثة إلى أربعة أشهر» بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، تسبُّب الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور أخيرًا في تعذر الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتشغيل مشروع محطة غرب طرابلس، مطالبًا «الحكومة بضرورة التدخل».

صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور، 19 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور، 19 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور، 19 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور، 19 مايو 2022. (شركة الكهرباء)