العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، تسبُّب الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور أخيرًا في تعذر الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتشغيل مشروع محطة غرب طرابلس، مطالبًا «الحكومة بضرورة التدخل».

وشهدت منطقة جنزور، مساء السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» وكتيبة «55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، على ما أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط»، لافتة إلى سقوط قذائف عشوائية في الأحياء المأهولة المحيطة بمنطقة الاشتباكات.

وفي ختام جولة لتقييم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات، أمس الأربعاء، قال العبدلي: «بعد أن كنا في جولة استبشارية لدخول المشروع حيز التنفيذ حيث بدأت الاختبارات التشغيلية الفعلية لوحدات التشغيل، تنصب جولتنا اليوم على تقييم الأضرار»، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة شركة الكهرباء على «فيسبوك».

العبدلي يرصد أضرار اشتباكات جنزور

وحسب المسؤول، فقد تسببت الاشتباكات في تضرر عديد المعدات ما سيؤثر على «مواعيد دخول الوحدات بشكل فعلي نتيجة تضرر داخل التوربينات بشكل مباشر»، قائلًا: «كان من المفترض أن تعمل بعض الوحدات في 25 مايو الجاري، ولكن بسبب الأضرار الجسمية لن يعمل المشروع في الموعد المحدد».

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وأشار العبدلي أن شركة الكهرباء لا تزال في انتظار التقييم النهائي للأضرار من قبل شركتي «إينكا» و«سيمنس»، منبهًا إلى أن 70 عاملًا هنديًا يعملون في الشركتين يرفضون العمل ويطالبون بإجلائهم.

وطالب رئيس شركة الكهرباء «الحكومة» بـ«ضرورة التدخل ووقف مثل هذه الاشتباكات وعدم تكرارها»، كاشفًا اجتماعه مع مسؤولين بشركتي «إينكا» و«سيمنس» لاقناعهما بأن الاشتباكات الأخيرة «كانت عارضة ولن تتكرر».

وحذر من تأثير مثل هذه الاشتباكات على حياة الليبيين عبر زيادة طرح الأحمال الصيف المقبل، واختتم حديثه قائلًا: «هذه الاشتباكات مضرة بحياة المواطنين وبالخدمات المقدمة لهم. نحن في الشركة العامة للكهرباء نتساءل هل الشركة ومكوناتها مستهدفة أم ماذا؟ من يفتعل هذه الاشتباكات يسهم في جعل حياة الليبيين أكثر صعوبة».

وأمس الأربعاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي «قد يتأخر من ثلاثة إلى أربعة أشهر» بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور مساء السبت الماضي.

أضرار لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس جراء اشتباكات جنزور، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

أضرار لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس جراء اشتباكات جنزور، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

أضرار لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس جراء اشتباكات جنزور، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

أضرار لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس جراء اشتباكات جنزور، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

أضرار لحقت بمحطة كهرباء غرب طرابلس جراء اشتباكات جنزور، 18 مايو 2022. (شركة الكهرباء)