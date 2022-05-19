القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وقع تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسطو المسلح في قبضة الأمن بعد ورود بلاغ بالخصوص إلى مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس.

وأفاد البلاغ بتعرض أحد المواطنين لعملية سطو مسلح بالإكراه وسرقة سيارته باستعمال سلاح ناري بواسطة أشخاص مجهولين، وفق بيان صادر، الخميس، عن وزارة الداخلية.

- ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي أطلق النار على مواطن محاولا سلب مركبته

وباشر أعضاء التحري بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية جمع المعلومات والتحري عن البلاغ ما أسفر عن رصد التشكيل العصابى، وإلقاء القبض على أفراده.

وتبين أن أفراد التشكيل من جنسيات أفريقية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.