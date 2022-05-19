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شاهد في «وسط الخبر»: ماذا وراء تبادل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 01:54 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا وراء تبادل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV). الأربعاء 18 مايو 2022
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، تبادل الاتهامات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، على خلفية دخوله العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، قبل مغادرتها إلى سرت، حيث باشرت حكومته العمل من هناك.

وتحدث محللون عن تداعيات التطورات الأخيرة، وهل يمكن أن تقود إلى انفراجة قريبة؟ بالإضافة إلى تناول رود الفعل الدولية، مع تأكيد فرنسا على ضرورة التقيد باتفاق وقف إطلاق النار، وتركيا تشير إلى الأولوية للخطوات القانونية التي تقود للديمقراطية.

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وأعلن باشاغا في خطاب مسجل مساء أمس باشاغا أن الحكومة المكلفة ستباشر عملها من مدينة سرت، اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وهاجم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت «خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم...»، في سياق سرده ملابسات دخوله طرابلس في وقت سابق اليوم.

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».

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