نورلاند يدعو للهدوء والتحرك السريع نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور، حيث اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات في طرابلس أمس، وفق تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

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نورلاند: واشنطن تجدد دعمها إدماج الأقليات الليبية

وجدد نورلاند دعم الولايات المتحدة لإدماج الأقليات في البلاد وجميع الطوائف الليبية الأخرى في العملية السياسية الجارية.

وعاد الهدوء إلى العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من إعلان دخول الأخير مدينة طرابلس.