الدبيبة يلتقي عددا من أعيان مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عددًا من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، بحضور أعضاء من المجلس البلدي، ومسؤولي بعض القطاعات في البلدية.

ونقل بيان نشرته صفحة حكومتنا على «فيسبوك»، عن الحضور «دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، وتقدير جهودها المبذولة في دعم الإدارة المحلية».

وأضاف البيان أن الأعيان عبروا عن «رغبتهم في الاستقرار والسلام والحفاظ على المسار السياسي السلمي، وعودة الأمانة للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة».

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وأوضح البيان أنهم شددوا على «ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكل الليبيين، والعمل بشكل جاد لإنجاح الاستحقاق الوطني الهام المتمثل في الانتخابات، واختيار سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة».

وفي الثاني من مايو الجاري، قال الدبيبة خلال حضور جلسة للتهنئة بعيد الفطر، بمجلس مصراتة البلدي، إنه «لا طريق أو مسار آخر أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، معتبرا أن إجراء انتخابات البرلمان أمر في المتناول.

جانب من استقبال الدبيبة لأعيان من مصراتة. الأربعاء 18 مايو 2022 (منصة حكومتنا)

جانب من استقبال الدبيبة لأعيان من مصراتة. الأربعاء 18 مايو 2022 (منصة حكومتنا)

جانب من استقبال الدبيبة لأعيان من مصراتة. الأربعاء 18 مايو 2022 (منصة حكومتنا)

جانب من استقبال الدبيبة لأعيان من مصراتة. الأربعاء 18 مايو 2022 (منصة حكومتنا)