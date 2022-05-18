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المباحث الجنائية تداهم مخازن معدة لتهريب البشر بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 08:14 مساء
المباحث الجنائية تداهم مخازن معدة لتهريب البشر بالمنطقة الغربية
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
alwasat radio

أعلن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، التابع لجهاز المباحث الجنائية، مداهمة عدد من المخازن التي تحتوي على مهاجرين غير شرعيين، وإحالتهم إلى جهات ذوي الاختصاص لإيوائهم.

وأفاد الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن وحدة التحري تلقت معلومات عن وجود عدة مساكن تحتوي على مهاجرين غير شرعيين، حيث قامت وحدة المداهمة والقبض بمداهمة هذه المخازن، «التي كانت تفتقر لأقل سبل الحياة».

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وقالت إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعها مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، لمحاربة المهربين وتجار البشر، وتسخير كافة الإمكانات الممكنة لدى المكتب، لتخليص الساحل الغربي من شبح قوارب الموت.

وبعد أخذ أقوال المهاجرين غير الشرعيين عن ملكية هذه المخازن، جرى إحالتهم إلى جهات ذوي الاختصاص لإيوائهم، وفق البيان.

جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
جانب من حملة مداهمة مخازن لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الغربية (جهاز المباحث الجنائية مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية)
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