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مسؤول من البنك الدولي يزور جهاز النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 07:45 مساء
مسؤول من البنك الدولي يزور جهاز النهر الصناعي
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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زار الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي إياد الرمال، اليوم الأربعاء، مقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في طرابلس.

واستقبل المسؤول، عضو اللجنة الإدارية المهندس أحمد الديب وبعض مهندسي واستشاري الجهاز، وفق بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

واطلع المسؤول الرفيع بالبنك الدولي على عرض مرئي حول البنية الأساسية للمشروع بجميع مراحله وطرح آلية التعاون بين الطرفين تحت مظلة وزارة الموارد المائية. وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج ضمن إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والقطاعات التابعة لها والبنك الدولي.

- اجتماعات الربيع: المبروك يبحث إعادة صياغة مذكرة الشراكة وفتح مكتب البنك الدولي في ليبيا

وفي 24 أبريل، بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك إعادة فتح مكتب البنك في ليبيا ليباشر ممثله المقيم في ليبيا أعماله من مدينة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين.

جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
جانب من زيارة المسؤول بالبنك الدولي لجهاز النهر الصناعي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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