الدبيبة يبحث مع أعيان من ترهونة ملفي المقابر الجماعية والإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، ملفي المقابر الجماعية والإدارة المحلية، خلال استقباله وفدًا من أهالي وأعيان مدينة ترهونة، وذلك لمناقشة أوضاع المدينة.

ونقل بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» عن أعيان ترهونة «دعمهم حكومة الوحدة الوطنية، خاصة في مجال دعم الإدارة المحلية».

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وأكد الدبيبة أن «الانتخابات سواء البلدية أو التشريعية لابد أن تكون هدفنا جميعًا»، مشددًا على أن «الحكومة لن تتساهل مع المجازر والمقابر الجماعية التي قام بها المجرمون بالمدينة».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يلتقي عددا من أعيان ومشايخ ترهونة. الأربعاء 18 مايو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يلتقي عددا من أعيان ومشايخ ترهونة. الأربعاء 18 مايو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يلتقي عددا من أعيان ومشايخ ترهونة. الأربعاء 18 مايو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يلتقي عددا من أعيان ومشايخ ترهونة. الأربعاء 18 مايو 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)