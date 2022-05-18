ضبط 3 أشخاص تهجموا على منزل مواطن بمنطقة القويعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالتهجم على منزل مواطن بمنطقة القويعة ومحاولة سرقة سيارته وإصابة ابن أخيه بعيار ناري.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المتهمين ألقي القبض عليهم من قبل أعضاء مركز شرطة الرواجح بمديرية أمن القره بوللي بعد ورود بلاغ «من أحد المواطنين مفاده قيام ثلاثة أشخاص ملثمين ومسلحين بالتهجم عليه بمنزله بمنطقة القويعة وحاولوا سرقة مركبته الآلية قبل أن يقاومهم هو وابن أخيه الذي أُصيب بعيار ناري ولاذوا بالفرار».

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وأكدت وزارة الداخلية أن مركز شرطة الرواجح بمديرية أمن القره بولي كلف إثر تلقيه البلاغ فريقًا من المركز للبحث والتحري وجمع المعلومات عن الفاعلين وضبطهم، قبل أن يتمكن أعضاء الشرطة من ضبطهم.

وأضافت وزارة الداخلية أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم من تهم، مشيرة إلى أنهم من ذوي السوابق، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.