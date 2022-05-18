خلال لقائه أبوجناح.. اللافي يطالب الجهات المختصة بدعم قطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، كل الجهات المختصة في الدولة بدعم قطاع الصحة «الحساس»، مشيدًا بجهود وعطاء منتسبي القطاع رغم التحديات التي يواجهونها، مؤكدًا دعم المجلس الرئاسي لوزارة الصحة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاءت مطالبة اللافي خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي وأبوجناح خصص لبحث عديد القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة.

وأضاف أن اللقاء تناول سبل تدليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات الصحية، وتطوير المستشفيات العامة ودعمها، وبحث آلية الارتقاء بأداء القطاع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.