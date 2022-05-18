النائبة ربيعة بوراص لعمداء البلديات: الهجرة تسهم في التنمية إذا جرت إدارة الملف جيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، ربيعة بوراص، أن «ظاهرة الهجرة يمكن أن تتحول إلى موضوع يسهم ايجابياً في التنمية إذا تمت إدارة الملف بشكل جيد والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى»، بحسب ما نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

جاء تأكيد بوراص خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء المجالس البلدية من مختلف مناطق ليبيا عبر التقنية الافتراضية.

حول دور البلديات في إدارة ملف الهجرة وحوكمة اليد العاملة

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن لقاء بوراص مع أعضاء المجالس البلدية يأتي في إطار حرص اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بالمجلس على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بملف الهجرة، موضحًا أن اللقاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول دور البلديات في إدارة ملف الهجرة، خاصة حوكمة اليد العاملة.

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وشددت بوراص خلال الاجتماع على أهمية أن تضع البلديات في الاعتبار بالنسبة لإدارة ملف الهجرة جوانبه المختلفة، ومنها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، باعتبار أن البلديات تتعامل مباشرة مع المهاجرين.