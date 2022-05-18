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النائبة ربيعة بوراص لعمداء البلديات: الهجرة تسهم في التنمية إذا جرت إدارة الملف جيدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 05:37 مساء
النائبة ربيعة بوراص لعمداء البلديات: الهجرة تسهم في التنمية إذا جرت إدارة الملف جيدا
عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، (مجلس النواب)
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أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، ربيعة بوراص، أن «ظاهرة الهجرة يمكن أن تتحول إلى موضوع يسهم ايجابياً في التنمية إذا تمت إدارة الملف بشكل جيد والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى»، بحسب ما نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

جاء تأكيد بوراص خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء المجالس البلدية من مختلف مناطق ليبيا عبر التقنية الافتراضية.

حول دور البلديات في إدارة ملف الهجرة وحوكمة اليد العاملة
وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن لقاء بوراص مع أعضاء المجالس البلدية يأتي في إطار حرص اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بالمجلس على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بملف الهجرة، موضحًا أن اللقاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول دور البلديات في إدارة ملف الهجرة، خاصة حوكمة اليد العاملة.

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وشددت بوراص خلال الاجتماع على أهمية أن تضع البلديات في الاعتبار بالنسبة لإدارة ملف الهجرة جوانبه المختلفة، ومنها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، باعتبار أن البلديات تتعامل مباشرة مع المهاجرين.

تطوير قدرات البلديات للتعامل مع ملف الهجرة
وجددت بوراص التأكيد على وضع البلديات ضمن المستهدف في خطط اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب للتطوير، وحرصها على التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتطوير قدرات البلديات في العمل على ملف الهجرة وحوكمة اليد العاملة من خلال برامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية لإضافة ما يلزم لهياكل البلديات، بما يسمح بالعمل على ملف المهاجرين، مؤكدة كذلك أهمية ملف الهجرة وضرورة أن يكون العمل عليه ضمن الأولويات الوطنية.

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