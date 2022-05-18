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وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد القائم بالأعمال الفلبيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 03:39 مساء
وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد القائم بالأعمال الفلبيني
وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية، بحكومة الوحدة الوطنية، خلال تقبل أوراق اعتماد القائم بأعمال السفارة ورئيس البعثة الفلبينية، بمقر وزارة الخارجية، 18 مايوي 2022. (فيسبوك)
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تسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية، بحكومة الوحدة الوطنية، مراد احميمة نسخة من أوراق اعتماد القائم بأعمال السفارة ورئيس البعثة الفلبينية لدى ليبيا هوان أنريكز ديانغ.

وأكد احميمة خلال استقباله القائم بالأعمال الفلبيني «عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الفلبين بليبيا»، متمنيًا له «كامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة؛ بما يعزز العلاقات بين البلدين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

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ونقل القائم بالأعمال هوان أنريكز ديانغ تحيات وزير خارجية الفلبين لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

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