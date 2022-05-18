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الأوضاع المالية للدولة في مناقشات المنفي والدبيبة والكبير (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 02:27 مساء
الأوضاع المالية للدولة في مناقشات المنفي والدبيبة والكبير (فيديو)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصِّص «بحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح» فيما يتعلق بالإيرادات والإنفاق، على ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وشارك في الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، وديوان المحاسبة، خالد شكشك، ولجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.

المنفي يشدد على أهمية دعم المسار السياسي
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، فإن الاجتماع تطرق إلى مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه، علاوة على الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، وبحث دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي.

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وفي السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي استمرار المجلس في العمل على توحيد المؤسسات كافة، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد، مشددًا على أهمية «دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع»، وفق البيان.

 

من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
من اجتماع المنفي والدبيبة والكبير في طرابلس، 18 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)
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