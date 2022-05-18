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تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:31 مساء
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الدائرة الجنائية 14 بمحكمة استئناف طرابلس أثناء النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم، 15 ديسمبر 2019. (الإنترنت)
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قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، بتأجيل جسلة النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم إلى 15 يونيو المقبل، على ما أعلنت رابطة أهالي الضحايا.

وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا قد قضت في مايو 2021، بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم، بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم)، وقررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس.

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وقدمت رابطة أهالي الضحايا في بيان مقتضب، الشكر إلى داعميهم على حضورهم جلسة اليوم وخصت بالذكر الجمعية الليبية لسجناء الرأي.

ووقعت «مذبحة سجن أبوسليم» في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينًا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

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