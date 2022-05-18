Atwasat

«المالية» تحيل مرتبات مايو إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 12:57 مساء
«المالية» تحيل مرتبات مايو إلى المصرف المركزي
وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن مرتبات شهر مايو أحيلت لمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، وذلك وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي منتصف أبريل، أعلنت وزارة المالية إحالة ثلاثة أشهر من منحة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة لصرفها للمستحقين.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الجاري عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي

ليفربول يشعل «البريميرليغ» ويرجئ حسم اللقب مع السيتي ليوم الأحد الدرامي
فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»

فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام لـ«ناتو»
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما

حارس «المدينة» السابق ينشر صورتين مع نوري السري بينهما 40 عاما
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تشارك في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بداكار
ليبيا تشارك في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بداكار
السفارة التركية: يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا لانتخابات نزيهة
السفارة التركية: يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ...
انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية
انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
الجزائر تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس
الجزائر تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو...
الانتخابات والدستور والمصالحة محور نقاش الاجتماع الأول لقبيلة «العواقير»
الانتخابات والدستور والمصالحة محور نقاش الاجتماع الأول ......
«المالية» تحيل مرتبات مايو إلى المصرف المركزي
«المالية» تحيل مرتبات مايو إلى المصرف المركزي...
الجزائر تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس
الجزائر تعلق على اشتباكات العاصمة طرابلس...
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا
الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد «حوار حقيقي» في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط