«المالية» تحيل مرتبات مايو إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن مرتبات شهر مايو أحيلت لمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، وذلك وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي منتصف أبريل، أعلنت وزارة المالية إحالة ثلاثة أشهر من منحة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة لصرفها للمستحقين.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الجاري عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.