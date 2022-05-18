انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار بفارق قرشين اثنين، اليوم الأربعاء.

وتراجعت العملة الأميركية مسجلة 4.80 دينار مقابل 4.82 الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.05 دينار مقابل 5.02 دينار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار مقابل 5.91 دينار. وعلى صعيد العملات العربية، استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، وتراجع الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار. كما حافظت كل من الليرة التركية واليوان الصيني على مستوى 0.31 دينار و0.71 دينار، على الترتيب.