«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة، اليوم الأربعاء، على غالب مناطق ليبيا.



رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساءً على المنطقة الغربية من رأس إجدير حتى نالوت.

- الرياح: شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الجمعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة على غالب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، واحتمال تكوّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين21 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة.



الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.