«الأرصاد»: طقس معتدل على غالب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة، اليوم الأربعاء، على غالب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساءً على المنطقة الغربية من رأس إجدير حتى نالوت.
- الرياح: شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الجمعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و34 درجة على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة على غالب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، واحتمال تكوّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين21 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.
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