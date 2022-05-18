29 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع.. ولا وفيات

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ليبيا 29 إصابة بفيروس «كورونا» وخمس حالات شفاء، في الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري بنسبة إيجابية 2%، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي الصادر، الأربعاء.

ولم يحص المركز أي حالات وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الأسبوع، بينما سُجلت الإصابات الجديدة بعد فحوصات أجريت على 1706 عينات، وفق تقرير الأسبوع الوبائي «19».

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وحسب التقرير، فقد زاد عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس إلى 2 مليون و215 ألفًا و855 شخصًا، والمطعمين بالجرعة الثانية إلى مليون و141 ألفًا و938 شخصًا، ومتلقي الجرعة الثالثة التعزيزية إلى 98 ألفًا و414 شخصًا.

وفي المجمل، فقد أحصى مركز مكافحة الأمراض 501 ألف و960 حالة إصابة بفيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، بينها 4 آلاف و485 نشطة، و491 ألفًا و49 شفاء، و6426 وفاة.