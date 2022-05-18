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«اللواء 444 قتال» يقتحم أكبر مصنع للخمور في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:55 صباحا
«اللواء 444 قتال» يقتحم أكبر مصنع للخمور في بني وليد
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، اقتحام أكبر مصنع لتصنيع الخمور المحلية والذي تتخده مجموعة مسلحة وكرًا ومكانًا تروج فيه الخمور في مدينة بني وليد.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إحدى مفارزه قامت مساء اليوم بعملية خاطفة في مدينة بني وليد لاقتحام أكبر مصنع لتصنيع الخمور المحلية.

- ضبط أحد أكبر مصانع الخمور داخل مزرعة بتاجوراء
- ضبط مصنع لإنتاج الخمور في مصراتة

وأشار إلى ضبط ومصادرة كميات هائلة من الخمور تقدر بعشرة آلاف لتر، وجرى ضبط كل من هو موجود داخل المصنع، وسيتم إحالتهم لجهات الاختصاص.
 

مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
مصنع للخمور في بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)
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