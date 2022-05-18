Atwasat

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 01:13 صباحا
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
محمد صوان خلال مقابلته مع «الوسط tv»، الخميس 18 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)
alwasat radio

طالب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه محمد صوان، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة وواقعية لدعم إجراء الانتخابات، وفي مقدمة ذلك «دعم حكومة شرعية ومتوافق عليها، وقادرة على تسهيل إجراء الانتخابات في مختلف ربوع ليبيا».

وقال الحزب، في بيان، إنه «تابع بقلق شديد ما حدث صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، من إصرار الحكومة منتهية الولاية على اللجوء إلى العنف، واستخدام القوة للاستمرار في فرض الأمر، والامتناع عن تسليم السلطة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وتحريضها واستخدامها للمجموعات المسلحة في إشعال الأوضاع وجر الأطراف إلى المواجهة المسلحة».

الحزب الديمقراطي: الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا
وأكد أن «الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا، وعبر التوافق الذي تأسست بوادره بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بإرادة ليبية خالصة، ونتج عنه إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف الحكومة الليبية».

- «العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
- باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
- الدبيبة: الأوضاع في طرابلس مستقرة والانتخابات هي الحل
- باشاغا يصل سرت

واستنكر الحزب الديمقراطي «التحريض الوارد على لسان الدبيبة ضد عمل الأحزاب وخياراتها السياسية المختلفة معه»، محملاً إياه «المسؤولية القانونية عن ذلك»، مستغربًا «استمراره (الدبيبة) في تسويق أن حكومته هي الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات؛ في ظل عجزها الواضح عن ذلك، وعن أداء مهامها في أكثر من ثلثي ليبيا، وإعلانها القطيعة مع أغلب أطراف العملية السياسية».

الحزب الديمقراطي يدعو إلى عدم الانجرار وراء دعوات التصعيد
ودعا الحزب إلى «تغليب لغة الحوار والعقل، والتمسك بالتوافق كخطوة أساسية لحل الصراع، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد والعنف».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت

كاريكاتير حليم - حكومة باشاغا تعقد اجتماعا في سرت
بالصور: بعثة «الأهلي طرابلس» تغادر جنوب أفريقيا بعد وداع «الكونفدرالية»

بالصور: بعثة «الأهلي طرابلس» تغادر جنوب أفريقيا بعد وداع «الكونفدرالية»
«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي

«الاتحاد» يكشف سبب غياب المعتصم والصويعي عن المنتخب الليبي
اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث

اجتماعات المسار الدستوري تتواصل بالقاهرة لليوم الثالث
في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح (فيديو)

في عيد ميلاده.. عادل إمام يكشف الحالة الوحيدة التي يغيب فيها الفنان عن المسرح ...
الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب

الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب
رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء

رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء
السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما

السعودية: وفاة أحد التوأمين اليمنيين السياميين بعد فصلهما
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية

الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب

«نوفا»: اجتماع ثان لممثلين عن التشكيلات المسلحة نهاية الشهر في المغرب
«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب
«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة

«فودافون» البريطانية: «اتصالات» الإماراتية باتت أكبر مستثمر لدى المجموعة
«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ...
الدبيبة يعين رئيسا جديدا لمصلحة الطيران المدني
الدبيبة يعين رئيسا جديدا لمصلحة الطيران المدني
سفير بريطانيا السابق يطالب بلاده بدعم باشاغا
سفير بريطانيا السابق يطالب بلاده بدعم باشاغا
باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد
باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
المزيد
«اللواء 444 قتال» يقتحم أكبر مصنع للخمور في بني وليد
«اللواء 444 قتال» يقتحم أكبر مصنع للخمور في بني وليد...
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ......
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء ......
باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد
باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد...
سفير بريطانيا السابق يطالب بلاده بدعم باشاغا
سفير بريطانيا السابق يطالب بلاده بدعم باشاغا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط