الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه محمد صوان، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة وواقعية لدعم إجراء الانتخابات، وفي مقدمة ذلك «دعم حكومة شرعية ومتوافق عليها، وقادرة على تسهيل إجراء الانتخابات في مختلف ربوع ليبيا».

وقال الحزب، في بيان، إنه «تابع بقلق شديد ما حدث صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، من إصرار الحكومة منتهية الولاية على اللجوء إلى العنف، واستخدام القوة للاستمرار في فرض الأمر، والامتناع عن تسليم السلطة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وتحريضها واستخدامها للمجموعات المسلحة في إشعال الأوضاع وجر الأطراف إلى المواجهة المسلحة».

الحزب الديمقراطي: الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا

وأكد أن «الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا، وعبر التوافق الذي تأسست بوادره بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بإرادة ليبية خالصة، ونتج عنه إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف الحكومة الليبية».

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واستنكر الحزب الديمقراطي «التحريض الوارد على لسان الدبيبة ضد عمل الأحزاب وخياراتها السياسية المختلفة معه»، محملاً إياه «المسؤولية القانونية عن ذلك»، مستغربًا «استمراره (الدبيبة) في تسويق أن حكومته هي الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات؛ في ظل عجزها الواضح عن ذلك، وعن أداء مهامها في أكثر من ثلثي ليبيا، وإعلانها القطيعة مع أغلب أطراف العملية السياسية».

الحزب الديمقراطي يدعو إلى عدم الانجرار وراء دعوات التصعيد

ودعا الحزب إلى «تغليب لغة الحوار والعقل، والتمسك بالتوافق كخطوة أساسية لحل الصراع، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد والعنف».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».