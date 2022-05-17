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بلدية طرابلس المركز تعلن حصيلة الإصابات والأضرار جراء اشتباكات العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 09:47 مساء
بلدية طرابلس المركز تعلن حصيلة الإصابات والأضرار جراء اشتباكات العاصمة
إحدى السيارات التي تضررت جراء الاشتباكات في طرابلس صباح الثلاثاء 17 مايو 2022. (وزارة الحكم المحلي)
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أعلن عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم أحمد الخليفي، حصيلة الإصابات والأضرار المادية الناتجة جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، فجر اليوم الثلاثاء، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأبلغ الخليفي، في تقرير مبدئي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أن الاشتبكات أسفرت عن إصابة خمسة5 مواطنين بجروح وتضرر 32 سيارة وفندقين وشقة ومجمع تجاري بمدينة طرابلس.

إصابة 5 مواطنين جراء اشتباكات طرابلس
وبحسب التقرير، أُصيب علي الطاهر الحميدي من سكان شارع جمال عبدالناصر بطلقة في الجانب الأيمن من صدره، وهو يقود دراجة نارية وينتظر الآن إجراء عملية جراحية، وأُصيب المواطن عبدالسلام الرجباني من سكان خلة الفرجان بشظية في الأمعاء وإصابة أخرى باليد اليسرى، وهو تابع لإدارة الأمن الدبلوماسي.

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كما أُصيب المواطن محمد بورويس من سكان المدينة القديمة على مستوى العنق، والمواطن خالد محمد العربي من سكان المدينة القديمة أُصيب بميناء طرابلس، والمبروك عبدالنبي أحمد (50 سنة) أُصيب بشقته الواقعة بشارع عمر المختار، ويعمل في الهلال الأحمر، وفق تقرير عميد البلدية.

حصيلة الأضرار المادية جراء اشتباكات طرابلس
وبالنسبة للأضرار المادية، فقد سجلت بلدية طرابلس المركز تعرضت 32 سيارة لأضرار مختلفة تراوحت بين (محرك، زجاج، هيكل) منها أربع سيارات معدومة نهائيًا، إضافة إلى تضرر الواجهات الزجاجية لفندقين، ونوافذ وزجاج شقة بالدور الرابع والواجهة الزجاجية للمجمع التجاري بشارع عمر المختار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل «لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس» صباح اليوم، وذلك خلال جولته لمنطقة الاشتباكات بالعاصمة.

عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات قصيرة
وعاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أعقبت دخول باشاغا العاصمة، وأُعيد فتح الطرق الرئيسة التي كانت أقفلت جراء الاشتباكات التي لم تستمر طويلًا، ومنها شارع الشط الممتد من مطار معيتيقة إلى ما كان يعرف بمقر الكلية العسكرية للبنات، وطريق المطار.

ولقيت هذه الأحداث ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

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