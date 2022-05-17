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الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 07:27 مساء
الدبيبة يعفي اللواء أسامة جويلي من إدارة الاستخبارات العسكرية
آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، من مهامه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة مدير الإدارة، إلى حين تعيين مدير جديد، وفق قراره رقم (203) لسنة 2022 الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، صباح اليوم، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير العاصمة، التي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.

- الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية

وعين الدبيبة جويلي مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية في نوفمبر 2021، مع استمراره في مهامه السابقة، وفق قرار التعيين الذي حمل رقم «321» الصادر في 16 نوفمبر الماضي

وقبل القرار كان جويلي، يشغل منصب آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، كما شغل سابقًا منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة الراحل عبدالرحيم الكيب.

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