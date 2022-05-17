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المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 07:03 مساء
المنفي يعود إلى طرابلس بعد لقاء قيادات اجتماعية ومدنية بالمنطقة الشرقية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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عاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس قادماً من مدينة طبرق بعد عقده سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الأعيان والمشايخ والحكماء ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واجتمع المنفي في وقت سابق اليوم، مع عدد من المشايخ والأعيان بالمنطقة الشرقية في مدينة طبرق في لقاء جرى خلاله بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وشدد خلال اجتماعه مع مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية اليوم، على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، محذرًا من «أن العنف سيؤدي لمزيد الانقسام»، وذلك بعد ساعات من اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس صباح اليوم.

- المنفي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويحذر: العنف سيؤدي لمزيد الانقسام

وعاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أعقبت دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا العاصمة، وأُعيد فتح الطرق الرئيسة التي كانت أُقفلت جراء الاشتباكات التي لم تستمر طويلًا، ومنها شارع الشط الممتد من مطار معيتيقة إلى ما كان يعرف بمقر الكلية العسكرية للبنات، وطريق المطار.

ولقيت هذه الأحداث ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

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