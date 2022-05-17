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الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 06:50 مساء
الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة
الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، «أن إجراء الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة»، معتبرًا «أنه في حال تحقيقهما ستكون ليبيا من مصاف الدول المستقرة والمزدهرة» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع موسع، عقده اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع عدد من عمداء البلديات بحضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

الدبيبة يشيد بدعم عمداء البلديات للحكومة
وأعرب الدبيبة، في كلمته خلال الاجتماع، عن شكره لكافة عمداء البلديات الحاضرين «لدعمهم عمل الحكومة ورفضهم كل المشاريع الانقلابية المختلفة بكافة صورها» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عمداء البلديات الذين حضروا الاجتماع مع الدبيبة جددوا «دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية»، مؤكدين «رغبة الشعب الليبي لإجراء الانتخابات».

عودة الأمانة للشعب من خلال الانتخابات
وقال وزير الحكم المحلي بدرالدرين التومي في كلمته خلال الاجتماع: «إن هذا التجمع الكبير جاء دون ترتيب مسبق، ولكنه جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء»، مؤكدًا أن قدوم عمداء البلديات للقاء الدبيبة جاء «للتأكيد على رغبتهم في الاستقرار والسلام، وضرورة عودة الأمانة للشعب من خلال الانتخابات».

وعاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أعقبت دخول رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا العاصمة، وأُعيد فتح الطرق الرئيسة التي كانت أُقفلت جراء الاشتباكات التي لم تستمر طويلًا، ومنها شارع الشط الممتد من مطار معيتيقة إلى ما كان يعرف بمقر الكلية العسكرية للبنات، وطريق المطار.

اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (حكومتنا)
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