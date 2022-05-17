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الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 06:22 مساء
الدبيبة يسلم الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها
الدبيبة يسلم مفتاح سيارة لأحد المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفل أقيم بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
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سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستحقيها من مختلف أنحاء البلاد، معلنًا «إطلاق مشروع دعم الشرائح غير المشمولة باستلام السيارات، بقيمة 50 مليون دينار، تقدم على شكل مشاريع صغرى»، وفق منصة «حكومتنا».

كما أعلن الدبيبة، خلال مشاركته في حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، التي نظمتها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في طرابلس، تخصيص الحكومة قطعة أرض لصالح نادي التضامن الرياضي الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة في طرابلس.

تسليم 2300 سيارة بالمرحلة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة
وأكد الدبيبة، في كلمته، أن فروع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماع بمختلف مناطق ليبيا ستقوم بتوزيع السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستحقيها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العدد المستهدف توزيعه في المرحلة الأولى هو 2300 سيارة موزعة على فروع الهيئة، حسب نسبة الإعاقة المسجلة بكل فرع.

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وأوضح الدبيبة أن الحكومة ستدعم مشروع الشرائح غير المشمولة باستلام السيارات بقية 50 مليون دينار، ستقدم على هيئة تمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة للفئات المستهدفة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

رفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية
وهنأ الدبيبة الذين حالفهم الحظ من ذوي الاحتياجات الخاصة في استلام السيارات المخصصة لهم من صندوق التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على زيادة المعاشات الأساسية للمستحقين من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بحد أدنى 600 دينار.

كما أكد الدبيبة أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ستواصل استكمال الإجراءات الخاصة بالسيارات المخصصة لذوي الإعاقة بكافة المناطق خلال المرحلة المقبلة.

حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
حفل تسليم الدفعة الأولى من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس، الثلاثاء 17 مايو 2022. (فيديو)
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