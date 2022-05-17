«حماية البعثات الدبلوماسية»: إصابة شرطي خلال حراسته أحد المقار الدبلوماسية بطريق الشط

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض عنصر بالأمن الدبلوماسي إلى إصابة بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، أثناء حراسته أحد المقار الدبلوماسية أمام السفارة الإيطالية بطريق الشط بالعاصمة طرابلس، على ما أعلن مكتب علاقات الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وقال المكتب في بيان مقتضب: «تعرض زميلنا بالأمن الدبلوماسي هشام لطفي عبدالسلام، لعيار ناري مباشر وشظايا بالجسم أثناء تأدية واجبه في حماية أحد مقرات البعثات الدبلوماسيه أمام السفاره الإيطاليه بطريق الشط والقريبه من منطقة الاشتباكات».

وأوضح المكتب أن عنصر الأمن المصاب خضع لعملية جراحية.

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وصولها إلى العاصمة طرابلس واستعدادها لبدء عملها من هناك وما رافقها من دعوات إلى تجنب «العنف» والحاجة إلى «الهدوء على الأرض».

واشنطن تحذر من تبعات «الاستيلاء أو الحفاظ على السلطة من خلال العنف»

في حين حذرت الولايات المتحدة من أن «الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا»، وشددت في بيان على أن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم».

وفي هذا السياق، نبهت واشنطن إلى أن المحادثات الدستورية الجارية الآن في العاصمة المصرية القاهرة «تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى»، وقالت: «ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعون هناك أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه».

