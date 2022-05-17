السفير الألماني يدعو إلى «ضبط النفس».. ويؤكد: لا بديل عن الحل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

انضم السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الثلاثاء، إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في دعوتها إلى «ضبط النفس» تعليقًا على مستجدات الأحداث في طرابلس.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، دخوله طرابلس رفقة عدد من وزراء حكومته، فجر الثلاثاء، مؤكدًا وصوله بـ«سلام وأمان» واستقباله بـ«شكل ممتاز»، داعيًا الجميع إلى الوحدة من أجل بناء ليبيا.

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وحث السفير الألماني في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» جميع الجهات الفاعلة على «التصرف بمسؤولية»، مؤكدًا أنه «لا بديل عن الحل السياسي».

وفي وقت سابق، شدَّدت وليامز على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس»، وحثت على «ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات».