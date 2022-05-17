بريطانيا تحث على «نزع فتيل التوتر» والعمل نحو الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

حثت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على «نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة».

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «أحداث صباح اليوم في طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، وأن هذا الحل يجب أن لا يتم أو يتحقق بالقوة».

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وصولها إلى طرابلس واقتراب عملها من هناك، وهو ما دفع عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، إضافة إلى المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى التحذير من «العنف».