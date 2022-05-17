واشنطن تحذر من تبعات «الاستيلاء» على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت الولايات المتحدة عن «قلقها البالغ» إزاء تقاير تتحدث عن «اشتباكات مسلحة في طرابلس»، وحثت «جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف».

وأعلن رئيس مجلس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وصوله العاصمة طرابلس بـ«سلام وأمان»، وأكد في كلمة مصورة «نحن كحكومة أتينا نمد أيادينا لكل الليبيين سواء المعارضون والرافضون أو الذين لا يفهمون الوضع بشكل جيد، نتحد ونمد أيدينا مع بعضنا البعض لنكون قادرين على بناء ليبيا».

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وقالت واشنطن في بيان صادر عن سفارتها لدى ليبيا: «على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا».

وشدد البيان على أن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم»، منبهة في السياق إلى المحادثات الدستورية الجارية الآن في العاصمة المصرية القاهرة «تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى».

وقالت واشنطن: «ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعون هناك أن استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه».