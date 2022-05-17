وليامز تعلق على المستجدات في طرابلس: لا يمكن حل النزاع بالعنف

القاهرة - بوابة الوسط

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس»، في إشارة إلى إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وصوله العاصمة.

وأعلن باشاغا فجر الثلاثاء، وصوله العاصمة طرابلس بـ«سلام وأمان»، تأكيدًا لما نشره مكتبه الإعلامي قبل ساعات، وأكد في كلمة مصورة «نحن كحكومة أتينا نمد أيادينا لكل الليبيين سواء المعارضون والرافضون أو الذين لا يفهمون الوضع بشكل جيد، نتحد ونمد أيدينا مع بعضنا البعض لنكون قادرين على بناء ليبيا».

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وحثت وليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» على «ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات».

وأكدت المستشارة الأممية أنه «لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض»، وفي هذا السياق، أشارت إلى أن «المساعي الحميدة للأمم المتحدة تظل متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات».