باشاغا يؤكد وصوله طرابلس: نمد أيدينا للجميع لنبني ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الثلاثاء، وصوله العاصمة طرابلس بـ«سلام وأمان»، تأكيدًا لما نشره مكتبه الإعلامي قبل ساعات.

وقال باشاغا في فيديو بُث عبر «فيسبوك»، إن استقباله في العاصمة كان «ممتازًا»؛ حيث «لم تنقطع رسائل الفرحة على مدى ثلاث ساعات»، معلنًا عقد مؤتمر صحفي لـ«توضيح الأمور بالكامل» وتوجيه كلمة إلى الشعب الليبي.

- باشاغا في طرابلس وفق مكتبه الإعلامي

- كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس

وأضاف باشاغا: «نحن كحكومة أتينا نمد أيادينا لكل الليبيين سواء المعارضون والرافضون أو الذين لا يفهمون الوضع بشكل جيد، نتحد ونمد أيدينا مع بعضنا البعض لنكون قادرين على بناء ليبيا».

وفي وقت سابق، رحبت كتيبة «القوة الثامنة» المعروفة بـ«النواصي» والمتمركزة في العاصمة طرابلس بوصول باشاغا إلى طرابلس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مؤكدة استعدادها لتقديم «كامل الدعم بكافة الطرق الممكنة لحكومته، وذلك للنهوض بالدولة والمضي بها نحو الاستقرار الدائم».