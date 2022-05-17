«الأعلى لحوض النفط والغاز»: لا عودة للإنتاج قبل تحقيق المطالب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، الذي يضم واحات (زلة، مرادة، أوجلة، جالو، إجخرة، تازربو)، استمرار غلق الحقول النفطية الواقعة في نطاق المجلس، بسبب عدم وضوح الآلية التي تكفل حقوق المواطن من عائدات الإنتاج.

وأكد المجلس، في بيان اليوم الإثنين، أن «قرار الإغلاق مطلب المواطن المغبون المحروم من حقوقه المشروعة من هذه الثروة التي حبا بها الله مناطق المجلس»، مشددًا على أن «الحقول النفطية لن تعود للإنتاج إلا بعد تحقيق مطالب المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيقية في هذه الثروة في ظل حكومة شرعية تضمن ذلك».

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- عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

تجميد عائدات النفط

والسبت الماضي، أكد بيان صادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع».

وقال المجلس حينها إن قرار التجميد يأتي «حفاظًا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط».

والأربعاء الماضي، أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية. وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الثلاثاء، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد «جهود مجلس النواب والحكومة الليبية».