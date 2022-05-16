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«بوابة الوسط» ترصد تحديات العمل بمركز سبها الطبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 16 مايو 2022, 11:08 مساء
«بوابة الوسط» ترصد تحديات العمل بمركز سبها الطبي
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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أجرت «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، جولة بمركز سبها الطبي للاطلاع على مجريات العمل بالأقسام الطبية داخل المركز رفقة الناطقة باسم المركز حليمة الماهري التي تحدثت عن التحديات الرئيسية التي تواجه المركز خلال السنوات الأخيرة.

وعددت الماهري في حديثها إلى «بوابة الوسط» أربعة تحديات رئيسية تواجه العمل بمختلف الأقسام الطبية في مركز سبها الطبي، وهي الوضع الوبائي جراء استمرار فيروس «كورونا»، والأمن، ونقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى تأخر صرف رواتب العناصر الطبية.

تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا» خلال أبريل ومايو
وقالت الماهري إن استمرر الجائحة لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا للعمل بمركز سبها الطبي، لكنها أوضحت أن المركز لم يسجل سوى حالتي إصابة بفيروس «كورونا» خلال شهري أبريل ومايو الجاري.

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وذكرت الناطقة باسم مركز سبها الطبي أن حالتي الإصابة بفيروس «كورونا» المسجلتين من مدينة مرزق ومنطقة الشاطئ، لكنها أكدت أن هناك «استقرارًا كبيرًا جدًا» في الوضع الوبائي، حيث لم تسجل أية إصابات جديدة، إلا أن قسم الفلترة التابع للمركز لا يزال متخوفًا من ظهور أي إصابات جديدة، خاصة بعد تسجيل إصابتين بالمناطق المجاورة للمدينة.

تزايد الاعتداءات على مركز سبها الطبي
وعن الوضع الأمني بالمركز، أكدت الماهري أن الأمن داخل المركز «غير مستتب نوعًا ما» بسبب تزايد الاعتداءات على الأقسام والعناصر الطبية والمترددين على المركز بشكل عام.

وأكدت الماهري أن مركز سبها الطبي يفتقر لوجود عناصر أمن ثابتين ومتجولين داخل المركز، وهو ما أدى إلى استمرار الارتباك في العمل جراء حالات الاعتداء المتكررة خصوصًا على العناصر الطبية، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد اعتداءً من قبل سيدة على أخرى بقسم الأطفال.

ولفتت الماهري إلى أنهم في مركز سبها الطبي تفاجؤوا كذلك بانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر «قيام أحد الأشخاص بممارسات سيئة داخل قسم الحوادث»، معتبرة أن مقاطع الفيديو التي يتم تداولها للمركز دليل على الوضع الأمني المزري الذي يعانيه العاملون والمترددون على مركز سبها الطبي.

وأشارت الماهري إلى أنه رغم وجود بعض العناصر الأمنية داخل أسوار مركز سبها الطبي، إلا أن المركز لا يزال يعاني حالات «الانفلات الأمني»، التي لم تسلم منها حتى بعض المعدات مثل الأسرَّة والأجهزة الطبية.

نقص الكوادر الطبية وتأخر صرف المرتبات
وأضافت المهاري أن التحدي الثالث الذي يواجه العمل بمركز سبها الطبي يتمثل في نقص الكوادر الطبية والعناصر الطبية المساعدة، خصوصًا في فترات العمل المسائية والليلية.

وإلى جانب ذلك، ذكرت الماهري أن التحدي الرابع يتمثل في تأخر صرف مرتبات الأطقم الطبية والعاملين بالمركز، مبينة أن هناك موظفين وأطباء وعناصر طبية مساعدة لم يتقاضوا مرتباتهم الأساسية منذ خمس سنوات رغم استمرارهم في العمل داخل المركز.

كما أكدت الماهري أن هناك عناصر طبية التحقت للعمل بمركز سبها الطبي خلال فترة جائحة «كورونا» لمدة عام كامل ولم تصرف لهم أي مستحقات مالية حتى الآن.

جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مدخل مركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مدخل مركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جولة «بوابة الوسط» بمركز سبها الطبي، الإثنين 16 مايو 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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