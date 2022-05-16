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«الإمداد الطبي فزان» يؤكد توافر مصل العقارب بمخازن الجهاز في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 16 مايو 2022, 10:50 مساء
«الإمداد الطبي فزان» يؤكد توافر مصل العقارب بمخازن الجهاز في سبها
مدير جهاز الإمداد الطبي فزان عبدالله الوحش. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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طالب مدير جهاز الإمداد الطبي فزان عبدالله الوحش، اليوم الإثنين، المراكز الصحية في الجنوب بإرسال مندوبيها إلى مخازن الجهاز من أجل استلام مصل العقارب، مؤكدًا توافره داخل مخازن الجهاز بمدينة سبها.

وقال الوحش لـ«بوابة الوسط» «إن مصل العقرب متوافر داخل المخازن بسبها، وما على المراكز الصحية أو الطبية بمنطقة فزان سوى إرسال مندوبيها لتسلم المصل حسب الإجراءات المتبعة، وهي إحضار العبوات الفارغة والمستعملة للمصل المستلمة سابقًا قبل انتهاء الكمية».

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ونوه الوحش إلى أن هناك طلبية أخرى من مصل العقارب سيطالب بها جهاز الإمداد الطبي الفرع الرئيسي في العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة.

نقص شديد لمصل الأفاعي بالجنوب
وذكر الوحش أن «هناك نقصًا شديدًا لمصل الأفاعي» بالمنطقة الجنوبية، منوهًا إلى أنه غير موجود بمخازن جهاز الإمداد الطبي فزان من العام الماضي، مؤكدًا أن إدارة فرع الجهاز في سبها أعدت الطلبيات اللازمة مرفقة بمراسلات إلى وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي الرئيسي في طرابلس، لكن لم تتوافر حتى الساعة.

مصل العقارب بمخازن جهاز الإمداد الطبي فزان. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مصل العقارب بمخازن جهاز الإمداد الطبي فزان. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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