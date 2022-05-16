البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس الأحد، في منطقة جنزور غرب طرابلس، مشيرة إلى أنها «شملت إطلاق نار عشوائيًا وأنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس».

وقالت البعثة في بيان بالخصوص: «إن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح».

التصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة

ونبهت البعثة الأممية إلى أن «مثل هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة». داعية في هذا الصدد «جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد».

كما دعت البعثة «جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية»، مذكرة «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام».

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- اشتباكات عنيفة في جنزور

وشهدت منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، ليل السبت، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، ما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر مادية كبيرة وإصابة عدد من المدنيين جراء تبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

بلدية جنزور تتهم جهات مسلحة بترويع المدنيين وتخريب الممتلكات العامة

وقالت مصادر متطابقة إن الاشتباكات دارت بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» وكتيبة «55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، فيما اتهم المجلس البلدي جنزور مجموعات مسلحة تابعة لـ«الكتبية 55» بترويع المدنيين وتخريب ممتلكاتهم جراء الاشتباكات التي وقعت قرب «كوبري 17» غرب العاصمة طرابلس.

ووصف المجلس البلدي جنزور، في بيان، الاشتباكات بـ«العمل الهمجي الغادر الذي عرَّض محطة كهرباء غرب طرابلس وخزانات الوقود التابعة لشركة البريقة للخطر، مستغربًا من «عدم تواصل الجهات الرسمية بالدولة طوال سبع ساعات متواصلة من الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، حسب البيان.