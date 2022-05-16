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عميد سرت يوجه اللوم لرئيس مؤسسة النفط ويناشد وزارة الصحة صيانة مستشفى «ابن سينا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 09:20 مساء
عميد سرت يوجه اللوم لرئيس مؤسسة النفط ويناشد وزارة الصحة صيانة مستشفى «ابن سينا»
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)
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وجه عميد بلدية سرت، مختام المعداني، لومًا حادًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط لعدم تقديمها دعمًا عينيًا للقطاع الصحي بالبلدية رغم الوعود التي قعتها المؤسسة سابقًا بالخصوص، مناشدًا وزارة الصحة صيانة مستشفى «ابن سينا» التعليمي بالمدينة.

وقال المعداني لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، «عندنا لوم حاد على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لماذا لم يدعم قطاع الصحة عينيًا..سرت مدينة قريب تكون نفطية ومجاورة للهلال النفطي، ولم يتم دعم القطاع الصحي بسرت من طرفكم رغم الاتفاق المسبق معكم».

صيانة المستشفى الإيوائي الوحيد في سرت
وأضاف المعداني أن مستشفى «ابن سينا» التعليمي بالمدينة هو «المستشفى الإيوائي الوحيد بالمنطقة ويقدم خدماته لأكثر من أربع بلديات على مسافة جغرافية تقدر بـ300 كلم»، مشيرًا إلى أن المستشفى «منذ العام 1978 لم يتم صيانته ولا توسعة أقسامه الإيوائية ولا تقديم الدعم له»، مناشدًا وزارة الصحة اتخاذ اللازم لصيانة المستشفى.

- اجتماع طارئ في سرت لبحث الصعوبات واحتياجات المرافق الصحية بالبلدية

وعقد ببلدية سرت اليوم اجتماع طارئ ضم المعداني وعددًا من المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب عن المدينة لبحث المشاكل والصعوبات والاحتياجات اللازمة للقطاع والمرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية.

شكاوى حول التقصير في القطاع الصحي بسرت
وأوضح المعداني لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع عقد بعد تلقيهم عددًا من شكاوى المواطنين حول التقصير في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه زار رفقة عدد من مسؤولي القطاع ونواب المدينة، أمس الأحد، مستشفى «ابن سينا» التعليمي لتقييم العمل به.

وأكد عميد سرت أن اجتماع اليوم جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور في قطاع الصحة في البلدية بشكل عام، وتحسين العمل الصحي بالمستشفى والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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