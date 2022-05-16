جهاز الأمن العام: تحرير 5 فتيات فلبينيات وضبط الخاطف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، مساء اليوم الإثنين، تحرير خمس فتيات من الجالية الفلبينية، وضبط الخاطف وإحالته للنيابة العامة.

وأفاد منشور للجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، تمكنوا من تحرير خمس فتيات من الجالية الفلبينية، وضبط المتهم «ي.م.ع» في واقعة الخطف.

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ونشرت الصفحة مقطعًا مصورًا يظهر لحظة تحرير المخطوفات. وأضافت أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم يوضح المنشور المنطقة التي كنَّ مخطوفات فيها أو متى جرت الواقعة.

الفتيات المحررات من الاختطاف (صفحة جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية)

الفتيات المحررات من الاختطاف (صفحة جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية)