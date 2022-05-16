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الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بقطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 07:22 مساء
الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بقطاع الصحة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، من وزراء المالية والداخلية والصحة موافاته بشكل عاجل بالإجراءات المتخذة بشأن تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة تنفيذًا للقانون رقم (6) للعام 2019، والعاملين بقطاع الصحة تنفيذًا لقرار (885) للعام ذاته.

جاء ذلك في ثلاث مراسلات وجهها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى كل من وزراء المالية والداخلية والصحة، نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وشدد الدبيبة في طلبه على ضرورة موافاته بالإجراءات المتخذة بالخصوص بشكل عاجل، وفق ما جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية خلال اجتماعين عقدا يومي 24 و24 أبريل الماضي بين مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية مع وزارة المالية بالخصوص.

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